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BBDSO'dan Yeşilçam klasikleri konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuk ettiği ünlü sanatçı Cahit Berkay, cura ve gitarıyla Bursalı müzikseverleri unutulmaz Yeşilçam film müzikleriyle zamanda yolculuğa çıkardı.
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