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Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu

Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündekilerin düzenlediği gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu.
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