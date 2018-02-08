ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Beyazperde bu haftanın filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.