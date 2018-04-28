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'Serhat şehri'ndeki tarihi yapılar turizme ivme kazandıracak

Anadolu'nun kuzeydoğusu sınırında yer alan "serhat şehri" Ardahan'ın sembolü olan Ardahan Kalesi'nde bulunan ve bu mekan ile aynı tarihe sahip iki bina restore edilerek turizme kazandırılacak.
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