ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Bu hafta 6 yeni film sinemalarda

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen "Sevgisiz', Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage'nin oynadığı bilim-kurgu filmi "Hafıza" ile birlikte 6 yeni film bu hafta sinemalarda.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.