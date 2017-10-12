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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Bu hafta vizyona, Onur Ünlü’nün, Peyami Safa'nın aynı adlı eserinden uyarladığı "Cingöz Recai" filmiyle birlikte 7 film giriyor.
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