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Arif v 216 ile 4 film vizyonda

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği; Cem Yılmaz'ın senaryosunu ve Ozan Güven ile başrolünü üstlendiği Arif v 216, G.O.R.A'daki Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerinin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğunu konu ediniyor.
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