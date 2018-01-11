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Bu hafta vizyona giren filmler

Oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Daha dahil bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.
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