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Ayder Kardan Adam Şenliği'nde renkli görüntüler

Çamlıhemşin ilçesinin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
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