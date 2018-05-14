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Çiftçilerden Dünya Çiftçiler Günü'ne özel klip

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla çiftçilerle klip çekildi.
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