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"Çin, Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Çin, çok yakın bir dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak. Çin'deki bu büyük turizm pastasından Türkiye olarak payımızı almak istiyoruz." dedi
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