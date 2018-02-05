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Çocuklar kayaktaki yeteneklerini keşfediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 yıl önce hizmete giren kayak merkezi sayesinde hem kırsaldaki çocuklar kayaktaki yeteneklerini keşfediyor hem de vatandaşlar doyasıya kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
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