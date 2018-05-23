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Çukurovanın biyolojik zenginliği müzede sergilenecek

Türkiye'nin önde gelen bitki örtüsü ve faunasına sahip Çukurova yöresinin bu zenginliğinin sergilenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesinin bu yıl açılması planlanıyor.
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