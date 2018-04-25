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Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne talip

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunca (FIJET) verilen, "Turizmin oskarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne talip Diyarbakır, 11 ülkeden yazar ve gazetecileri ağırlayacak.
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