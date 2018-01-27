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"Doğu Ekspresi" yolcularından cirite yoğun ilgi

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra yöre sakinlerince kar üstünde oynanan ata sporu atlı cirite yoğun ilgi gösteriyor.
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