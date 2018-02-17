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'Doğu'nun Çukurovası' doğaseverleri cezbediyor

Sahip olduğu iklim şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır, iklimi ve etrafını çevreleyen dağlarıyla doğa sporcularının ilgi odağı oluyor.
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