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UNESCO Dünya Miras Listesi filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Aphrodisias Antik Kenti'nin 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi ile birlikte ‘Turkey Home’, Türkiye'nin listedeki tarihi ve kültürel alanlarını tanıtan bir sosyal medya film hazırladı.
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