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DÜNYA Kitap Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu

Dünya Kitap Dergisi tarafından 25 yıldır düzenlenmekte olan Dünya Kitap Yılın En İyileri Ödülleri, 16 Ocak'ta törenle sahiplerini buldu. Tören; edebiyat, yayın, sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimleri buluşturdu.
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