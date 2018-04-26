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Dünyanın en büyük yelkenlilerinden "EOS" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat "EOS" Marmaris'e geldi.
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