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"Ecza deposu" gibi müze

Hatay'da, bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi, içerisinde barındırdığı 280 tıbbi ve aromatik bitki türüyle adeta ecza deposunu andırıyor.
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