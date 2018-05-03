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Edirne ekonomisine "Kakava" dopingi

Romanlar tarafından "bahar bayramı" olarak kutlanan ve yerli yabancı çok sayıda turistin katıldığı Kakava Şenlikleri öncesi Edirne'de ekonomik yaşam hareketlendi. Bahar ayının bereketini heybesinde taşıyan Kakava, kentteki esnafın da yüzünü güldürdü.
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