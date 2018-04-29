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'Sıra dışı okur'un ekoturizme açtığı köye yoğun ilgi

"Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 56 yaşındaki Bedriye Engin'in kitaplardan okuyarak öğrendiği ekoturizmi hayata geçirdiği köyü, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
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