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Evlerini bıraktılar tohumlarını bırakmadılar

Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.
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