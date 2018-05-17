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Finlandiyalı turist sayısında artış bekleniyor

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu olduğunu bildirdi.
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