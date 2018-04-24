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"Fırat'ın incisi" turizmde iddialı

Fırat Nehri kıyısında yer alan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, nesli tükenmekte olan kelaynak kuşları, tarihi kalesi ve birbirinden lezzetli yemekleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
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