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Frig Yolu'nda doğa ve tarihle iç içe yolculuk

Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilden geçen Frig Yolu, Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş yoluna sahip 506 kilometrelik parkuruyla doğaseverlerin yeni uğrak yeri. Turistik ürün çeşitliliği arttırılan Frig Vadileri, alternatif turizmin yeni adresi oldu.
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