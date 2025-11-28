Google Haberler

Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 sezonunda hayata geçirdiği gece müzeciliği uygulaması, kısa sürede büyük ilgi görerek 1 Haziran-1 Ekim döneminde 554 bin 516 ziyaretçiye ulaştı ve rekor kırdı.

Remziye Karakuş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının bu yıl tarihî bir başarıya imza attığını açıkladı. 2025 sezonunda 554 bini aşkın ziyaretçinin gece saatlerinde müze ve ören yerlerini gezdiğini belirten Ersoy, bu ilginin kültürel mirasın gündüz olduğu kadar gecenin atmosferinde de etkileyici biçimde sunulabildiğini gösterdiğini vurguladı.

Normal şartlarda 1 Ekim’de sona ermesi planlanan gece müzeciliği, yoğun talep nedeniyle Efes ve Side ören yerlerinde 2 Kasım’a kadar uzatıldı. Bu alanlarda gece ışıklandırmaları, rehberli turlar ve açık hava yürüyüş güzergâhları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Galata Kulesi’nde ise gece ziyaret uygulaması hâlen devam ediyor.

Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi - Resim : 1

En çok ilgi gören noktalar

2025 sezonunda gece müzeciliğinde en fazla ziyaret edilen alanlar Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis oldu. Yerli ve yabancı turistlerin, özellikle yaz aylarında gece serinliğinde tarihi mekânları gezme isteği, ziyaretçi sayılarını önceki yılların üzerine taşıdı.

Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi - Resim : 2

Kültür turizmine yeni boyut

Gece müzeciliği, tarihî ve kültürel mirası farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırdı. Rekor ziyaretçi sayısı, uygulamanın önümüzdeki sezonlarda daha fazla müze ve ören yerine yayılacağının sinyalini veriyor.

Popüler Videolar
Video Haberler
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor! Alevler 4 binada devam ediyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor!
Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu
43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi"
43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi"
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!