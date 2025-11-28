Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının bu yıl tarihî bir başarıya imza attığını açıkladı. 2025 sezonunda 554 bini aşkın ziyaretçinin gece saatlerinde müze ve ören yerlerini gezdiğini belirten Ersoy, bu ilginin kültürel mirasın gündüz olduğu kadar gecenin atmosferinde de etkileyici biçimde sunulabildiğini gösterdiğini vurguladı.

Normal şartlarda 1 Ekim’de sona ermesi planlanan gece müzeciliği, yoğun talep nedeniyle Efes ve Side ören yerlerinde 2 Kasım’a kadar uzatıldı. Bu alanlarda gece ışıklandırmaları, rehberli turlar ve açık hava yürüyüş güzergâhları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Galata Kulesi’nde ise gece ziyaret uygulaması hâlen devam ediyor.

En çok ilgi gören noktalar

2025 sezonunda gece müzeciliğinde en fazla ziyaret edilen alanlar Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis oldu. Yerli ve yabancı turistlerin, özellikle yaz aylarında gece serinliğinde tarihi mekânları gezme isteği, ziyaretçi sayılarını önceki yılların üzerine taşıdı.

Kültür turizmine yeni boyut

Gece müzeciliği, tarihî ve kültürel mirası farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırdı. Rekor ziyaretçi sayısı, uygulamanın önümüzdeki sezonlarda daha fazla müze ve ören yerine yayılacağının sinyalini veriyor.