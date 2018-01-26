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Girlevik Şelalesi kışın bir başka güzel

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik şelalesi, çevresinin yarım metrelik karla kaplanması ve 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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