ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

"Gog" adlı oyunun özel gösterimi yapıldı

İtalyan yazar ve şair Giovanni Papini'nin, "Gog" başlıklı romanından uyarlanan oyunun, PSM özel gösterimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.