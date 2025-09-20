Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemde adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" filminin ilk fragmanı yayımlandı.

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu filmin senaryosu ise Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit kaleme aldı.

Filmde, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam gibi isimler eşlik ediyor.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği film 14 Kasım'da seyirciyle buluşacak.