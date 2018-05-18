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Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri, hurda malzemelerden çeşitli sanat eserleri tasarladı.
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