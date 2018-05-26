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'Kadim şehir Diyarbakır' turizmde kabuğunu kırdı

Tarihi Surlar ve Hevsel Bahçelerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesiyle turizmde parlayan yıldızı, FIJET'in "Altın Elma" ödülüne layık görmesiyle taçlanan Diyarbakır, turizmde bu yıl da iddialı.
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