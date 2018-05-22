e-DÜNYA
22 °C

Kadınlara istihdam yaratan müze

Akademisyen ve ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından Bayburt'ta Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede kurulan Baksı Müzesi, geliştirdiği projeyle kadınların ürettiği yerel ürünleri dünyaya pazarlayacak.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.