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UNESCO listesindeki kale "kalekondu"lardan kurtarılmayı bekliyor

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan tarihi Sinop Kalesi, yıllar önce üzerine inşa edilen ve yıkım için kamulaştırılması gereken "kalekondu"lardan kurtarılmayı bekliyor.
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