ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Kapadokya yarıyıl tatiline hazır

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerine masalsı bir görünüm sunan Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Çocuklarıyla iyi bir tatil geçirmek isteyen aileler için indirim fırsatları sunuluyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.