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Kapadokya'ya gelen turist sayısında büyük artış

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.
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