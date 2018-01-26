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Kaporta ustasının "curling" tutkusu

Kaporta ustası Emrullah Diyarbakır, Erzurum'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda izlediği curling sporuna heves edip curling kulübünü kuran Diyarbakır, 2 yıldır 50 yaş üstü "senyör" kategorisinde mücadele ederek birçok gence örnek oluyor.
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