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Doğu Karadeniz'in seyir teraslarında manzara keyfi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan seyir terasları yerli ve yabancı turistlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.
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