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Kaybedenler Kulübü: Yolda'dan ilk teaser

Kaybedenler Kulübü efsanesi altı yıl aradan sonra devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda ile geri dönüyor. Filmin başrollerinde yine Nejat İşler, Yiğit Özşener yer alıyor.
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