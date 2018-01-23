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Kurumuş kayısı ağaçlarını sanata dönüştürüyor

Iğdır'ın kent merkezinde el yapımı ürünler üzerine çalışmalar yapan esnaf Sabri Sarcan, kurumuş kayısı ağaçlarını sanat eserlerine dönüştürüyor.
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