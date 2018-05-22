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Maviyle yeşilin buluştuğu zorlu güzergah

Kastamonu'da İnebolu-Cide arasındaki karayolu, keskin virajları ve sarp yapısıyla sürücüleri yormasına rağmen mavi ile yeşilin en keskin tonlarını sunması dolayısıyla da doğaseverlerin gözde güzergahları arasında bulunuyor.
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