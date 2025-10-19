Google Haberler

Meksika'da yüzlerce zombi tarihi merkezde buluştu!

Meksika’nın başkenti Meksiko City’de düzenlenen geleneksel zombi yürüyüşü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişi, zombi ve korku filmi karakterlerinden ilham alan kostümlerle şehrin tarihi sokaklarında kortej oluşturdu. Sahte kan, özel makyajlar ve yaratıcı kostümlerle dikkat çeken katılımcılar, etkinliği izleyenlerin yoğun ilgisini topladı. 2000’li yılların başında başlayan zombi yürüyüşü geleneği, bugün 50’den fazla ülkede düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
