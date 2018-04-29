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Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin, şeftali, badem gibi meyvelerin çekirdekleri ile bazı şifalı bitkiler ve tohumlar, köylü kadınların elinde takıya dönüşüyor. Tahtakuşlar Mahallesi'nde bulunan Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde satışa sunuluyor.
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