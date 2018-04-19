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Midilli Adası dört gözle Türk turistleri bekliyor

Türk turistlerin 21-23 Nisan'daki 3 günlük tatilde ilgi gösterdiği Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolcu taşıyan firmalarda yoğunluk yaşanıyor.
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