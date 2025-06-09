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  4. "Mona Roza"ya ilham olan Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı

"Mona Roza"ya ilham olan Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden "Mona Roza"ya ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Yaklaşık bir yıldır safra kesesi kanseri nedeniyle tedavi gören Giray, 7 Haziran Cumartesi günü İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı ve 95 yaşında hayata veda eden Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra bazı edebiyat çevrelerinden isimler, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

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