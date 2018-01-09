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Türk bilim insanları Neolitik dönemin DNA şifrelerini çözecek

Avrupa Araştırma Konseyi, Neolitik dönemde (yaklaşık M.Ö 10.000-7000) Anadolu'da yaşamış bin 500 insana ait ilk DNA analizlerinin yapılması için ODTÜ'ye 2,5 milyon avro bütçe verdi.
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