e-DÜNYA
14 °C

Olimpik Gün coşkusu Gaziantep'te yaşandı

Dünyada, Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) "Hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan, Türkiye'de de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Gün'ün bu yılki son organizasyonu Gaziantep'te yapıldı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.