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Bu köy 'Orada bir köy var uzakta' diyenleri ağırlıyor

"Orada bir köy var uzakta" dizeleriyle tanınan şair Ahmet Kutsi Tecer'in memleketi Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyü, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.
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