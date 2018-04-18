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Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 2 saat ücretsiz yapılınca 7 bin kişi travertenlerde yoğunluk oluşturdu.
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