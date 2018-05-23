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Rus iş insanı Rashnikov'un lüks yatı, Bodrum'da

Dünyanın sayılı zenginlerinden Rus iş insanı Victor Rashnikov'un süper lüks yatı "Ocean Victory" bugün akşam saatlerinde Karaada önlerine demirledi. Datça'dan geldiği öğrenilen 140 metre uzunluğundaki 6 katlı yatın üzerinde bir helikopter bulunuyor.
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